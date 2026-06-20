Два человека могли погибнуть в результате нападения с ножом в ТЦ в Краснодаре

Два человека, предварительно, могли погибнуть в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одном из торговых центров Краснодара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два человека, предварительно, могли погибнуть в результате нападения вооруженного ножом мужчины в одном из торговых центров Краснодара. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

Официального подтверждения о гибели двух людей в результате ЧП пока не было, данные уточняется. Источник издания также сообщает, что ранения получили порядка семи человек.

Ранее KP.RU сообщал, что в Краснодаре молодой человек с ножом напал на посетителей торгового центра в субботу, 29 июня.

Как заявила позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк, обстоятельства произошедшего уточняются, известно, что погибла одна женщина. Полиция уже задержала нападавшего.

Согласно заявлению МВД, нападавшим оказался местный житель 2007 года рождения. По факту произошедшего Следственным комитетом РФ по региону было возбуждено уголовное дело.