Глава Минфина США советовал Трампу не пускать Зеленского на порог Белого дома Фото: REUTERS.

Министр финансов США Скотт Бессент изначально был против встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая обернулась скандалом. Об этом пишет газета The Guardian.

«Бессент настоятельно рекомендовал Трампу вообще не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет сделку», — говорится в материале.

Целью визита украинского лидера в тот период, по данным источников, было подписание соглашения о совместной разработке украинских недр. При этом Бессент в частном порядке характеризовал киевского главаря как «мелкого мерзавца» и «скользкого типа», а также сравнивал его поведение с «Мистером Бином под кайфом».

Отмечается, что некоторые помощники Трампа также выражали беспокойство по поводу возможного скандала. Бывший советник по национальной безопасности Майк Уолтц настаивал на том, чтобы Зеленский пришел на встречу в костюме.

Напомним детали скандального визита Зеленского в Белый дом 28 февраля 2025 года.

Трамп устроил разнос киевскому главарю в Белом доме. Президент США. потребовал прекратить критику в адрес президента РФ Владимира Путина и согласиться на режим прекращения огня.

Когда Зеленский начал оправдываться, обвинять Москву и даже пригрозил США последствиями конфликта, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором демократов.

Как итог — украинскую делегацию попросили покинуть администрацию США. Соглашение так и не было подписано. Позже главарь киевского режима попытался наладить ситуацию. Зеленский заявил, что сожалеет о скандале, выразив готовность к скорейшим переговорам. Однако сделку по стратегическим полезным ископаемым удалось заключить лишь спустя два месяца.

Спустя время Зеленский разочаровался в Трампе: ожидания Киева упали до нуля. В свою очередь глава Белого дома заверил, что Вашингтон урегулирует конфликт на Украине.

При этом Зеленский заявил, что Украина хочет бы провести мирные переговоры с Россией до начала зимы. По предположениям киевского главаря, следующие российско-украинские переговоры могут пройти в Турции, США, Швейцарии или в одной из стран Ближнего Востока.

Напомним, что Москва готова к переговорам по украинскому конфликту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ готова говорить с европейскими странами.