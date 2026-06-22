Россиянам напомнили об ответственности за парковку на газоне: размер штрафов серьёзный

Россиянам напомнили о размерах штрафа за парковку на газоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Размер штрафа за парковку на газоне в РФ зависит от региона, где совершено нарушение. Об этом напомнил россиянам автоюрист Лев Воропаев в интервью для KP.RU.

В частности, в Москве автолюбитель, припарковавший личный автомобиль на газоне, заплатит штраф в 5000 рублей, должностному лицу придётся раскошелиться на 30 000 рублей, а санкция для юридических лиц за подобное нарушение составляет 300 000 рублей.

Воропаев напомнил, что местным законодательством регулируются не только размеры штрафа, но и само понятие «газон». Так, в Москве таковым считается «древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения».

«Если не впадать в крайности, в большинстве случаев ясно - где допустимо оставлять машину, где - нет. Но если возникают сомнения - лучше изучить местный закон и посмотреть карту районного планирования. Вдруг окажется, что ваш СНТ примыкает к территории города, и то, что вы считаете полянкой, для местной власти - газон?», - сказал автоюрист сайту KP.RU, напомнив, что парковка на газоне запрещена также и в зимнее время, когда зелени не видно.

Напомним, в 2026 году в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД для водителей: все, что нужно знать, собрали здесь на KP.RU.

Тем временем в России ввели лимит на число штрафов за вождение без ОСАГО.