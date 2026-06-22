Политики стран Запада готовятся к столкновению с Россией: в МИД определили год начала возможного конфликта

Дипломат Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с РФ на рубеже 2030 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Западные политики подготавливают свои страны к дальнейшему крупному конфликту с Россией. Государства-члены НАТО и ЕС планируют войну с РФ на рубеже 2030 года. С таким утверждением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он прокомментировал текущие действия Запада в интервью "Известиям".

Дипломат подчеркнул, что приготовления НАТО и Евросоюза всё больше напоминают немецкий план "Барбаросса". Нацистская Германия разрабатывала соответствующий сценарий для войны с СССР.

Как сообщил замглавы МИД, ключевая цель стран НАТО и ЕС - добиться стратегического поражения Москвы. На это указывает текущий политический уклон государств, пояснил дипломат. Он отметил, что между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом всё сокращается разница. Их агрессивные устремления против РФ уже не так отличаются, констатировал замглавы МИД.

"Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года", - подытожил Александр Грушко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так же считает, что международная обстановка несет риск прямого столкновения между НАТО и Москвой. Эскалация конфликта может перерасти в обмен ядерными ударами, утверждает глава МИД. Он отметил, что безопасность всего мира под угрозой из-за существующих рисков.

У границ Калининградской области в эти дни проводят военные учения. В мероприятиях участвуют Польша, Литва и Франция. Местом учений выбран Сувалкский коридор. По мнению политолога Владимира Оленченко, захват Сувалок не имеет для россиян военного смысла. Эксперт предположил, что инициатором учений в данном месте выступил Париж. Он напомнил о замеченных французских кораблях на Балтийском море. Теперь учения проводят на суше. Политолог уточнил, что в Калининграде расположено ядерное оружие РФ. В связи с этим для Франции данные учения "приобретают особое значение", резюмировал Владимир Оленченко.

Польские военные между тем предупредили население об усилении передвижения военной техники у границы с Калининградской областью. Она наблюдается на дорогах Варминско-Мазурского воеводства.