Минздрав Беларуси: состояние пострадавших под Брянском детей удовлетворительное Фото: REUTERS.

Состояние всех белорусских детей, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области, оценивается как удовлетворительное, сообщили 22 июня в Минздраве республики.

В ведомстве уточнили, что все раненые дети, включая прооперированного 19 июня, находятся в РНПЦ детской хирургии, их состояние оценивается как удовлетворительное. Взрослый пострадавший стабилен, его состояние без изменений.

Врачами утвержден план дальнейшего лечения, ведется плановая клиническая работа, ситуация с детьми остается на контроле Минздрава Беларуси.

Ранее стало известно, что в Республиканский научно-практический центр детской хирургии после атаки ВСУ на автобус доставили пятерых детей. Один ребенок поступил в тяжелом состоянии, однако сейчас ситуация стабилизирована.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье «Акт терроризма» (ч. 3 ст. 289 УК РБ) после удара украинского беспилотника по автобусу.