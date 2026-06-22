В постпредстве РФ при ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми

Евстигнеева: целью удара ВСУ по автобусу с детьми было втянуть Минск в конфликт. ФОТО: Егор Ковальчук.

Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми мог преследовать цель втянуть Минск в украинский конфликт. Об этом заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

"Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт", — сказала она в рамках заседания Совбеза по Украине.

Евстигнеева добавила, что украинская атака на автобус с белорусскими детьми под Брянском стала очередным «проявлением морального разложения киевского режима».

17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми из Беларусии в Брянской области. Удар был прицельным. В результате удара погибла сопровождавшая спортсменов женщина, тренер получил тяжелые травмы.

По данным СК России, атаковавший автобус с детьми дрон ВСУ был начинен поражающими элементами.

В МИД РФ назвали атаку ВСУ на автобус с детьми из Беларуси терактом.