Британскй политик заявил, что Зеленский оплакивает уход Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский оплакивает уход премьер-министра Великобритании Кира Стармера с поста. Такое мнение высказал глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», - сказал Гэллоуэй в интервью RT.

Политик резко высказался о Стармере, заявив, что тот «превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру». По мнению Гэллоуэя, Кир Стармер изменил характер Британии в угоду интересам Израиля, Украины и ЕС и покончил со свободой слова в Соединённом Королевстве.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года.

На Западе считают, что отставка Стармера ослабит позиции Лондона в НАТО.

В то же время Россия не ждет потепления отношений с Британией после ухода с Кира Стармера с должности премьер-министра королевства, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.