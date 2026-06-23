Россияне переполошились после якобы предложения об изъятии банковских вкладов: KP.RU разъяснил детали

В ГД раскритиковали предложение КПРФ изъять банковские вклады граждан РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме РФ раскритиковали идею изъять деньги из банков для пополнения бюджета. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «бредом» растиражированное в СМИ якобы предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о пополнении бюджета подобным способом.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее — это ресурс для кредитования экономик, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег», — сказал Аксаков для RTVI.

Аксаков подчеркнул, что власти не допустят никакого изъятия депозитов граждан и корпоративных средств из банковской системы.

KP.RU объяснил, с чего все началось. Поводом для массовой дискуссии стало заявление Зюганова на партийном съезде. Он привел цифры, согласно которым на банковских счетах россиян и компаний сосредоточено 130 трлн рублей — 67 трлн из них принадлежат населению, еще 63 трлн — предприятиям.

После выступления Зюганова в ряде СМИ появились сообщения о том, что он якобы предложил «изъять» банковские депозиты.

Пресс-служба КПРФ выступила с разъяснением. В нем отмечалось, что из текста выступления «очевидно», что «ни о каком изъятии вкладов речи не идет», а Зюганов «лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе».

Спустя время политик опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предлагал изъять банковские вклады граждан. Эту информацию Зюганов назвал «мулькой».

Как сообщал KP.RU в апреле, граждане стали чаще интересоваться вкладами в рублях.

При этом около 600 тыс. россиян получили выплату пенсионных накоплений. Всего в 2025 году Соцфонд оформил 719,7 тыс. выплат, 592,6 тыс. из которых составили единовременные.

Напомним, что могут перенести срок индексации страховых пенсий. В Госдуме предложили сохранить январскую индексацию пенсий, тем самым не возвращаясь к модели, когда выплаты индексировали 1 февраля.

Кроме этого, в Госдуме выступили с инициативой ввести налоговый вычет за отдых детей во всех летних лагерях. В сумму для расчета вычета могут включить расходы на проживание, питание, досуг, спорт и трансфер ребенка, если они входят в стоимость путевки.