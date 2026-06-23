Власти Омской области объявили об ограничении продажи топлива: что известно к утру 23 июня

В Омской области ограничили продажу бензина во избежание спекуляций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области 22 июня ввели ограничения на топливо на фоне возможных спекуляций. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принят ряд важных решений: на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 40 л - бензин, 80 л - дизельное топливо», — написал губернатор в «Максе».

По словам губернатора, на заправках, расположенных вдоль трасс, вводится лимит на бензин — не более 40 литров, на дизельное топливо — до 200 литров. На сжиженный газ ограничения не распространяются.

При этом в регионе подчеркивают: дефицита нет, топливо на заправках есть. Все ограничения — временная мера, и как только ситуация нормализуется, их отменят.

Впрочем, очевидно, что топливо становится дороже. Литр АИ-92 сейчас стоит 60,88 рубля, АИ-95 на некоторых АЗС продается по 65,65 рубля. Дизельное топливо в Омске отпускается по 78,67 рубля за литр, а отдельные позиции превышают отметку в 80 рублей.

Последние несколько дней в соцсетях распространяются кадры, где жители регионов сливают бензин на АЗС в собственные тары, формируя искусственный дефицит топлива.

В свою очередь обозреватель KP.RU Владимир Ворсобин на личном примере проверил ситуацию с топливом в Крыму. Журналист отметил: местные волонтеры начали принимать «заказы» от тех, кому срочно нужно доехать до больниц. По его словам, в условиях дефицита бензина они будут возить нуждающихся на электрокарах. Ворсобин отметил, что полуостров скоро могут «захватить» электромоторы.

Ворсобин также сообщил, что в Крыму местные жители начали самостоятельно противодействовать перекупщикам, которые взвинчивают цены на топливо. Крымчане не остаются в стороне — они объединяются в группы, чтобы вычислять и пресекать деятельность недобросовестных продавцов, и всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.

Накануне губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил о временном завершении продажи топлива в регионе. Как подчеркнули в Кремле, местные и федеральные власти стараются минимизировать последствия варварских атак киевского режима.