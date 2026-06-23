Трагедия в личной жизни певца Германа Юкавского: Ссора с женой закончилась психиатрической больницей

Заслуженный артист РФ и оперный певец Герман Юкавский попытался покончить с собой в Москве. Фото: Brattarb/wikipedia.org

Заслуженный артист РФ и оперный певец Герман Юкавский попытался покончить с собой в Москве. Об этом сообщили KP.RU в ГСУ СК России.

Инцидент произошел во вторник, 23 июня. Тогда, по данным KP.RU, Юкавский оказался на Болотной набережной. По имеющимся данным, он был пьян и даже вел себя агрессивно. Причиной пугающего поведения, предварительно, стала ссора с женой.

Теперь артиста везут в психиатрическую больницу. Сотрудники ГСУ СК России по Москве проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Не менее тревожный случай недавно произошел с певицей Ольгой Бузовой. Артистка упала в душе и сильно рассекла колено, после чего ей потребовалась помощь врачей. Позже Бузова показала фото из машины скорой помощи и призналась, что самостоятельно передвигаться не может.