Стала известна причина смерти Евгения Калинцева, актера из "Нежного возраста" и "Лестницы"

Тяжелое заболевание стало причиной смерти актера Евгения Калинцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение артиста.
Напомним, Калинцев скончался на 60-м году жизни 17 июня. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.
"Он болел долго, у него было заболевание печени", - сообщили в источнике.
Церемония прощания с актером состоялась в среду в Москве, позже его кремировали. Как уточнили в окружении, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.
Также стало известно, что прощание с актером и его отпевание пройдет 24 июня в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке.
Ранее сайт KP.RU писал, что невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия Ножкина рассказала о смерти актера. Продолжительная болезнь стала причиной смерти народного артиста РСФС