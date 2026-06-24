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НовостиВ мире24 июня 2026 22:24

"Победы над фантазиями": на Украине высмеяли Зеленского после слов о Белоруссии

Дмитрук: Зеленский сам выдумал ретрансляторы дронов в Белоруссии
Мария ПАНЮТИНА
Дмитрук: Зеленский сам выдумал ретрансляторы дронов в Белоруссии

Дмитрук: Зеленский сам выдумал ретрансляторы дронов в Белоруссии

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский сам придумал историю с ретрансляторами сигнала беспилотников в Белоруссии, а затем представил их демонтаж как собственный успех. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями", - написал парламентарий в телеграм-канале.

Напомним, Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он призвал "убрать" технику с приграничных территорий.

Киевский главарь пригрозил самостоятельно ее устранить военным путем. Позже Зеленский сообщил, что ретрансляторов на границе в Белоруссии больше нет.

Лукашенко заявил, что Белоруссия имеет все необходимое, чтобы защитить собственное население. По словам президента, страна может дать отпор абсолютно любому агрессору.