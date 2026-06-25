Внешний госдолг России сократился до 54,9 млрд рублей по итогам мая Фото: Shutterstock.

Российский внешний долг продолжает снижаться. Внешний долг РФ в мае упал до минимума с лета 2025 года. Подобные данные приводит РИА Новости.

За май показатель снизился на 2 млрд долларов, достигнув 54,9 млрд. Предыдущий минимум фиксировался в августе 2025 года, когда долг составлял 53,9 млрд.

При этом с начала 2026 года объем обязательств России перед нерезидентами сократился уже на 2,4 млрд долларов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России самый низкий госдолг. Он привел числовые показатели: у Греции госдолг составляет 146% от ВВП, у Бельгии — 108%, у России — 16,4%.

Тогда же российский глава завил, что зарплаты в России выросли более чем на 30% за пятилетний период.

Тем временем госдолг Украины в апреле 2026 года достиг 104,6% номинального ВВП страны и составил 9,345 трлн гривен.