Азаров: РФ обозначила контуры возможного соглашения по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва уже обозначила контуры возможного соглашения по Украине. Теперь «мяч» за Западом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Абсолютно, на мой взгляд, реалистичная позиция российского руководства — обозначить контуры возможного соглашения, сказать о готовности российского руководства идти к миру, а дальше: "Давайте — мяч на вашей стороне"», — призвал Азаров в разговоре с ТАСС.

Ранее Азаров высказался о замене киевскому главарю Владимиру Зеленскому. По словам бывшего украинского премьера, сейчас на Украине нет ни одного политика, который бы выступал за мир с Россией.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что в ходе СВО российская армия сможет «прийти, куда нужно». Путин добавил, что бойцы в рамках спецоперации освобождают исторические земли России.