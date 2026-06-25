Генетик рассказал, как будет выглядеть хомо сапиенс через тысячу лет

Генетик Колесников: человек через тысячу лет останется таким же, если не будет катастроф Фото: Shutterstock.

Человек через тысячу лет останется таким же, поскольку это не долгий срок для генетических изменений. Однако мутации могут ускориться, если, например, произойдут какие-либо катастрофы. Об этом KP.RU рассказал научный сотрудник НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра Никита Колесников.

"Если не произойдет катастрофы или какого-то страшного вмешательства в природные процессы - так же, как сейчас", - ответил исследователь на вопрос, как будет выглядеть хомо сапиенс через тысячу лет.

По словам ученого, тысяча лет для генетики – не такой долгий срок. Хотя для культуры этот период является очень длительным. При этом мозг человека генетически мутирует медленнее тела, подчеркнул он.

Рассуждая о том, в каком направлении пойдет физическая эволюция человечества, учитывая, что люди все больше сидят за компьютерами и меньше двигаются, Колесников заметил, что для того, чтобы какой-то признак закрепился, нужно, чтобы его обладатели имели преимущество на общем фоне. А физически слабые люди пока преимуществ не получают. Востребованы сильные, здоровые, способные дать хорошее потомство, констатировал ученый.

Как писал сайт KP.RU, журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин предположил, что у нового человека ХХI века не будет вообще ничего, кроме подключения к информационному потоку. Человек станет атомизированной единицей в пустоте.

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