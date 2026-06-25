Сотрудники ТЦК «мобилизовали» собаку уклониста в Одессе Фото: REUTERS.

Сотрудники ТЦК «мобилизовали» собаку в Одессе. Об этом пишет ряд украинских каналов.

«ТЦК запихнули в автобус собаку после того, как ее хозяин сбежал. Потом просто выбросили с поломанными лапами», — говорится в сообщении от источника.

На самом деле украинцы уже не удивляются жестокости сотрудников военкомата. Им нужно калечить хоть кого-нибудь: будущего призывника, животное — все равно.

В украинских источниках не раз говорилось о том, как сотрудники ТЦК калечили людей, доводя их до смерти. Отмечается, что в мае 2025 года сотрудники ТЦК перевозили мобилизованных из учебных центров в Киев и западные области, среди них был житель украинской столицы с проблемами со здоровьем. У него начался припадок во время транспортировки. Вместо того, чтобы оказать помощь, сотрудники ТЦК начали избивать несчастного, он скончался от полученных травм.

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