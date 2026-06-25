В Конго число жертв Эболы выросло до 304 человек Фото: REUTERS.

Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Конго достигло 304 человек, увеличившись за сутки на 13 случаев. Об этом говорится в ежедневном бюллетене министерства связи и по делам СМИ страны.

По данным ведомства, общее число заболевших Эболой выросло до 1 155, что на 37 больше, чем днем ранее. Показатель летальности составляет 26,3%.

В медицинских учреждениях и изоляторах находятся 326 пациентов, а уровень отслеживания контактов достиг 79,2%. Уточняется, что 138 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее на Западе предупредили о риске новой пандемии из-за вспышки Эболы, назвав ее "генеральной репетицией", на фоне ослабления систем здравоохранения и снижения доверия к науке.

Как писал KP.RU, на материковой части Франции зафиксирован первый случай лихорадки Эбола у врача, вернувшегося из Конго. Министерство здравоохранения подтвердило выявление заражения.