У Apple не было оснований удалять сервисы VK: Минцифры направило жалобу в ФАС

Минцифры сочло удаление VK из App Store политически мотивированным решением Фото: REUTERS.

Удаление приложений VK из App Store носит политически мотивированный характер, а официальных обоснований, связанных с санкциями, от Apple российская сторона не получала. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Apple не предоставила Минцифры аргументированной позиции, подтверждающей наличие санкционных требований, которые могли бы стать основанием для удаления сервиса.

По данным министерства, согласно полученным юридическим заключениям, в том числе подготовленным американскими юридическими компаниями, правовых оснований для блокировки приложений VK не имеется.

В Минцифры считают, что действия Apple являются проявлением недобросовестной конкуренции и направлены на защиту зарубежных цифровых платформ, конкурирующих с российскими сервисами.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что компания не учла социальную значимость удаленных приложений, которые используются для общения, получения информации, образовательных целей, а также распространения уведомлений о чрезвычайных ситуациях.

Министерство уточнило, что направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу, указав на несоблюдение Apple требований российского законодательства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал удаление приложения из App Store элементом информационной войны против России. По его мнению, подобные действия могут привести к утрате доверия российских пользователей к сервисам Apple.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложения ставит под сомнение надежность экосистемы Apple для пользователей и разработчиков.

Песков добавил, что в Кремле считают такие решения неправомерными, особенно если они принимаются без достаточных оснований и предварительного уведомления. Он отметил, что прежде чем принимать ответные меры, российские власти намерены вступить в контакт с Apple.

Ранее KP.RU сообщал, что мессенджер MAX стал недоступен в магазине App Store. Также на устройствах Apple в России перестали приходить уведомления из мессенджера.