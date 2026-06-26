Посольство РФ: Молдавия блокирует диппочту, нарушая международное право. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии блокируют дипломатическую почту, нарушая международное право. Об этом, комментируя инцидент в аэропорту Кишинёва, где задержали российских дипломатических курьеров, заявили в посольстве России в Молдавии.

«Молдавская сторона возвращается к «изобретённой» ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты», — заявили в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что ссылки пограничной полиции на международное право молдавская сторона проигнорировала.

Ранее посольство Российской Федерации в Кишиневе заявило решительный протест властям Молдавии из-за инцидента в местном аэропорту, где много часов продержали сотрудников Министерства иностранных дел России.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российский гражданин был незаконно изолирован от сотрудников посольства прямо в зоне аэропорта в Кишиневе. Всю процедуру паспортного и таможенного контроля он проходил в условиях жесткого психологического прессинга.

На днях парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией. Это решение было принято нижней палатой, несмотря на отрицательные отзывы правительства и профильных комиссий. Документ был внесен еще в феврале, но прошел через механизм «молчаливого принятия». По регламенту, не рассмотренные за 45 дней проекты считаются одобренными автоматически.

По словам бывшего президента Молдавии Игоря Додона, румынские власти официально запустили подготовку аннексии его страны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что официальный Кишинев в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность.

Напомним, что ранее Мария Захарова посоветовала Молдавии перестать действовать в угоду Западу, поскольку Россия намерена расширять и укреплять связи с дружественным народом, основываясь на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.