В Запорожской области при атаках ВСУ погиб один человек, четверо ранены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Запорожской области за сутки в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его данным, регион подвергся 18 ударам беспилотников по населенным пунктам.

«К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб. Еще четверо пострадали», — написал Балицкий.

В регионе также были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии.

Ранее KP.RU писал, что ночная атака ВСУ на российские регионы 16 июня стала самой масштабной в 2026 году. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 660 беспилотников БПЛА над регионами России. До этого максимум был зафиксирован 17 мая, когда было уничтожено 556 БПЛА. Затем последовали: 18 мая — 555, 6 июня — 376, 3 июня — 354, 10 и 11 июня — 326 и 330 соответственно.