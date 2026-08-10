ПВО за ночь уничтожила 456 украинских БПЛА над регионами РФ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 456 украинских беспилотников самолетного типа над 17 регионами страны. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, вражеские беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан и Республикой Крым.

В понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении 70 беспилотников Вооруженных сил Украины в течение ночи. Он уточнил, что дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и семи районах: Чертковском, Миллеровском, Каменском, Шолоховском, Верхнедонском, Белокалитвинском и Тарасовском.

В ночь на 9 августа ПВО уничтожила 153 украинских беспилотника над регионами РФ. За прошедший день над Россией были перехвачены еще 285 дронов.