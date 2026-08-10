Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при атаке беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске», – сказал Кузнецов.

Утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек. В Татарстане был объявлен траур. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что люди погибли в результате ударов киевского режима по гражданским объектам в регионе

Еще 39 граждан получили ранения различной степени тяжести. В настоящий момент налет дронов продолжается. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В МИД РФ назвали произошедшее военным преступлением.