Погибшая при атаке БПЛА в Нижнекамске девочка умерла до прибытия скорой Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате недавней атаки беспилотников на Нижнекамск погибла девочка. Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ребенок скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В ведомстве также рассказали о состоянии других пострадавших в результате инцидента. Отмечается, что двое пострадавших находятся под пристальным наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, однако медики называют его вызывающим тревогу.

По данным министерства, основной причиной серьезных травм и ранений у пострадавших стали поражающие элементы, находившиеся в беспилотнике.

Напомним, в результате произошедшего 13 человек погибли, 48 пострадали. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следственный комитет возбудил дело о теракте.