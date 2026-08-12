Путин остановил кортеж по дороге в аэропорт, чтобы пожать руки новосибирцам Фото: REUTERS.

По пути в аэропорт в Новосибирске президент России Владимир Путин решил остановить кортеж, чтобы лично пообщаться с горожанами. Об этом сообщил в Telegram-канале корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин.

В рамках рабочего визита в Новосибирск президент по пути в аэропорт остановил кортеж и вышел из автомобиля.

Немногим спустя появилось видео общения Путина с жителями Новосибирска. На опубликованных кадрах заметно, как поездка президента в Новосибирск вышла за рамки запланированной программы. Так, местные жители подошли вплотную к главе государства, обменялись с ним несколькими фразами, а президент пожал руку некоторым из них. Рядом с политиком оказался мальчик — Путин спросил, в какой класс он пойдет, после чего сфотографировался с ним. На видео также заметны несколько человек в темных очках и костюмах, находившихся рядом с президентом.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил удивление, увидев кадры, на которых президент России общается с жителями Новосибирска. Специалист задался вопросом, смогут ли лидеры Франции, Германии или Британии безопасно совершить подобное.

Однако это не первая подобная пауза в рабочем графике президента. Ранее он уже останавливался для общения с петербуржцами, обменивался с ними фразами, позировал для фотографий и завершал разговор фразой «Всего доброго».

Напомним, что до этого президент находился в служебной поездке по Бурятии и Новосибирской области. Тогда Путин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В свою очередь в Бурятии Путин принял участие в заседании президиума Государственного совета России.

В Новосибирске президент также посетил наукоград Кольцово, где ознакомился с установкой «Сибирский кольцевой источник фотонов». Ему продемонстрировали мегасайенс-объект, возможности которого глава государства оценил высоко. Путин также отметил, что оборудование для СКИФ произведено полностью в России, что повлияло на сроки запуска проекта.

В программе рабочей поездки главы государства в Бурятию прошла церемония ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Отмечается, что предыдущий визит президента в республику состоялся в 2023 году.