Названо число фигурантов громкого дела о поставках на СВО некачественных консервов

В деле о некачественных консервах для МО РФ фигурируют шесть человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В деле о поставках в зону спецоперации некачественных консервов фигурируют шесть человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Кроме начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковника Виктора Таразевича, бизнесмена Дмитрия Мизгира и двух директоров «Нармяспрома», там значатся гендиректор МПК «Селятино» Артем Барышков, а также технолог комбината Зинаида Грищук.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу бизнесмена Дмитрия Мизгира о поставках некачественных консервов Минобороны РФ составляет около 1 млрд рублей.

Сотрудники белорусского КГБ задержали на территории республики бизнесмена Дмитрия Мизгира. Его российские правоохранители считают ключевым участником мошеннической схемы, которую использовали для поставки сотен тонн некачественной тушенки в зону СВО.

Позже бизнесмен Дмитрий Мизгир обжаловал свой арест.