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НовостиОбщество13 августа 2026 1:32

ВСУ массированно атаковали энергетику Севастополя: жители остались без света

Севастополь временно остался без света после массированной атаки ВСУ
Мария ПАНЮТИНА
Севастополь временно остался без света после массированной атаки ВСУ

Севастополь временно остался без света после массированной атаки ВСУ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать удары противника.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", - написал политик в мессенджере Max.

Развожаев добавил, что на энергетических объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над восстановлением подачи электричества.

Экстренные службы приведены в состояние готовности. Губернатор призвал жителей экономить заряд мобильных устройств и использовать их преимущественно для экстренной связи.

После восстановления электроснабжения Развожаев просит жителей Севастополя не включать одновременно большое количество электроприборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.

Напомним, в ночь на 12 августа ВСУ ударили по Севастополю. Силами противовоздушной обороны было сбито 30 дронов. Развожаев отметил, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах разбиты окна, есть и другие повреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что на Белгородскую область был совершен налет украинских дронов. При атаке ВСУ погиб мирный житель. По данным оперштаба, беспилотная опасность была объявлена в нескольких муниципальных округах региона.

Киевский режим в ночь на 12 августа ударил по Краснодарскому краю. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки один 8-летний ребенок погиб, еще восемь человек получили ранения.

В Новороссийске в результате атаки ВСУ произошло обрушение конструкции надземного путепровода. Глава города Андрей Кравченко отметил, что пострадали люди. Были повреждены шесть жилых домов. В поселке Волна фрагменты дрона упали во дворе частного дома, ранен мирный житель.