ВСУ массированно атаковали энергетику Севастополя: жители остались без света

Севастополь временно остался без света после массированной атаки ВСУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать удары противника.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", - написал политик в мессенджере Max.

Развожаев добавил, что на энергетических объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над восстановлением подачи электричества.

Экстренные службы приведены в состояние готовности. Губернатор призвал жителей экономить заряд мобильных устройств и использовать их преимущественно для экстренной связи.

После восстановления электроснабжения Развожаев просит жителей Севастополя не включать одновременно большое количество электроприборов, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.

Напомним, в ночь на 12 августа ВСУ ударили по Севастополю. Силами противовоздушной обороны было сбито 30 дронов. Развожаев отметил, что в Балаклаве в трех многоквартирных и пяти частных домах разбиты окна, есть и другие повреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что на Белгородскую область был совершен налет украинских дронов. При атаке ВСУ погиб мирный житель. По данным оперштаба, беспилотная опасность была объявлена в нескольких муниципальных округах региона.

Киевский режим в ночь на 12 августа ударил по Краснодарскому краю. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки один 8-летний ребенок погиб, еще восемь человек получили ранения.

В Новороссийске в результате атаки ВСУ произошло обрушение конструкции надземного путепровода. Глава города Андрей Кравченко отметил, что пострадали люди. Были повреждены шесть жилых домов. В поселке Волна фрагменты дрона упали во дворе частного дома, ранен мирный житель.