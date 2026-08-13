Такаити сделала заявление после поездки Путина на Итуруп. Фото: POOL/GLOBAL LOOK PRESS

Япония выражает решительный протест РФ из-за поездки президента Владимира Путина на Итуруп, поскольку считает южную часть Курильских островов своей «исконной территорией». Об этом журналистам заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

По ее словам, «северные территории», как Токио называет южную часть Курильских островов, в том числе и Итуруп, являются «исконными» территориями Японии с исторической и юридической точек зрения». Поездка Путина на Итуруп якобы «ранила чувства японского народа», указала Такаити.

Напомним, президент России Владимир Путин впервые побывал на Курилах. Российский лидер подчеркивал, что Москва не угрожает Японии и не имеет к ней никаких претензий.

Также Путин добавил, что Россия готова искать решение вопроса Курильских островов с Японией, закреплённых за РФ в международных документах после Второй мировой войны. Президент напомнил, что СССР в 1950-х подписал с Японией декларацию о мирном договоре, которую затем Токио отказалась признать. После этого Россия возобновила диалог по мирному договору, по просьбе Японии, страна была готова обсуждать спорную ситуацию.