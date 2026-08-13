ZDF: Военная поддержка Украины Западом стала максимальной с 2025 года Фото: REUTERS.

Германское издание ZDF утверждает, что военная поддержка киевского режима Западом "стала максимальной" со времён, когда США отказались от прямого финансирования Украины. Это, якобы, стало возможно благодаря кредиту Евросоюза в 90 млрд евро. При этом на другие виды помощи Киеву европейцами благополучно отложены в долгий ящик.

«Военная помощь Украине выросла до самого высокого уровня с момента прекращения помощи США в результате нового кредита, предоставленного ЕС в июне. Таким образом, хотя военная помощь Киеву в первой половине 2026 года была близка к уровню прошлого года, финансовая и гуманитарная помощь оставалась значительно ниже уровня прошлого года, согласно данным Кильского института мировой экономики», - говорится в публикации.

Отметим, что никакого видимого результата эти жертвы русофобов в Брюсселе не принесли. В настоящий момент российские войска продолжают освобождать населённые пункты по всей линии соприкосновения один за другим. Ракетные удары России практически полностью отрезали Украину от моря и постепенно лишают её наземных путей снабжения. А боевикам ВСУ только и остаётся, что заниматься террором мирного населения при помощи беспилотников, на которые уходит львиная доля всех посылаемых Западом денег.

Ранее KP.RU сообщил, что киевская хунта уже сейчас рассматривает возможность принудительной мобилизации женщин, чтобы хоть как-то продолжать сдерживать наступление ВС РФ.