В пророссийском подполье рассказали, почему Украина изменила формат отчётности об обнаруженных российских ракетах. Фото: REUTERS.

Киев прекратил публиковать отчёты об обнаруженных российских ракетах, чтобы скрыть несоответствие между реальностью и рапортами ВСУ. Такую причину назвали в пророссийском подполье.

«Проблема не в том, что Россия что-то узнает из открытых отчетов, а в том, что украинцы каждый день видят разницу между официальными цифрами и тем, что происходит у них над головой. Пока воздушные силы рапортовали "сбито столько-то из стольких-то", люди в Одессе, Запорожье и Днепропетровской области считают прилеты сами, и счет у них получается совсем другой. Именно это, а не безопасность, стало поводом менять формат отчетности», - цитирует ТАСС сообщение источника в пророссийском подполье.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские Воздушные силы перестали публиковать детальную статистику о запусках российских ракет из-за острого дефицита средств ПВО, способных сбивать баллистические цели.

Агентство Bloomberg сообщает, что новый подход к освещению атак зафиксирован после серии неудачных перехватов.

Тем временем российские силовые структуры утверждают, что даже получив от США 5% запасов ракет-перехватчиков к системам Patriot, Зеленский не сможет пережить зиму.