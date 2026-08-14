В Китае призвали Японию уважать результаты победы во Второй мировой: так в Поднебесной отреагировали на недовольство после визита Путина на Курилы

КНР призвал Японию уважать итоги Второй мировой войны на фоне визита Путина на Курилы Фото: REUTERS.

Пекин рассчитывает, что Токио будет строго уважать результаты победы в антифашистской войне и послевоенный международный порядок. Так в Министерстве иностранных дел КНР прокомментировали реакцию Японии на поездку президента России Владимира Путина на южную часть Курильских островов.

"Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация", - сказали МИД Китая.

Накануне стало известно, что Токио хочет ввести новые санкции против России после визита Путина на Итуруп.

Напомним, МИД Японии выразил протест после визита Путина, назвав южные Курилы «неотъемлемой территорией» и вызвав посла РФ Николая Ноздрева. Россия ответила, что Курилы — часть страны, а визиты президента не обсуждаются с иностранными государствами.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что такие визиты «задевают чувства японского народа» и мешают восстановлению отношений. Мария Захарова в ответ подчеркнула, что суверенитет РФ над Курилами не подлежит сомнению.