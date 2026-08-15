Старшина Петров: украинские солдаты хотели сбежать из Петровки Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

После захода российских подразделений в Петровку украинские боевики предприняли попытку оставить населенный пункт. Об этом ТАСС сообщил старшина штурмового отряда 102-го полка 150-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр» Александр Петров.

«Когда бой завязался, также начали все отступать, бросать свои позиции, уходить, убегать», — пояснил российский боец.

Как пояснил собеседник, отдельным подразделениям ВСУ удалось выйти из населенного пункта, но они были обнаружены и поражены российскими БПЛА.

По сообщению Минобороны от 13 августа, силами российских войск Петровка в ДНР была освобождена.

Также были освобождены населенные пункты Новое Поле в Запорожской области и Щербаковка Харьковской области.

14 августа российская армия взяла под контроль село Новониколаевка в ДНР.