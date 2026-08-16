Глава крымского парламента Владимир Константинов Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инициатива Киева о взаимном отказе от ударов по гражданским объектам в Черноморском бассейне является не более чем лицемерным спектаклем. С соответствующей оценкой выступил глава регионального парламента Владимир Константинов, комментируя сообщения западных СМИ о предложениях украинской стороны.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило о попытках Киева через посредников договориться с Москвой о прекращении атак на гражданские суда.

Константинов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что именно Украина первой развязала охоту на торговые корабли, а теперь, столкнувшись с перекрытием путей снабжения, пытается изобразить миротворца. Он убежден, что украинские власти должны быть полностью изолированы от морских коммуникаций, поскольку используют их для переброски оружия и компонентов для дронов.

9 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция выступила с предложением о введении моратория на военные действия на Украине. По его словам, предложения уже переданы сторонам конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 августа сообщила, что Анкара официально не предлагала России ввести мораторий на военные действия в акватории Черного моря. При этом дипломат вновь подчеркнула, что РФ внимательно относится ко всем мирным инициативам, поступающим от зарубежных партнеров.