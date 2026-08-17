Экс-глава ЦРУ Панетта призвал НАТО обозначить красные линии для России Фото: REUTERS.

Бывший глава Пентагона и экс-директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что Россия якобы представляет растущую угрозу для Европы. Он призвал НАТО сохранять повышенную готовность.

"НАТО должна быть предельно бдительной. Россия продолжит пытаться испытывать обороноспособность альянса", - сказал политик интервью немецкой газете Bild.

Панетта также призвал западные страны обозначить "четкие красные линии". По его словам, Россия якобы стремится проверить готовность США и НАТО соблюдать статью 5 договора о коллективной обороне.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у руководства НАТО "поехала крыша". По его словам, отправной точкой стали действия США против Ирана.

Политик отмечал, что в альянсе подобные шаги не подверглись осуждению. Он предупредил, что на подобном НАТО может не остановиться. Поэтому от них следует ожидать других абсурдных действий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что нынешняя международная ситуация содержит риск прямого столкновения между НАТО и Россией, которое может стремительно привести к обмену ядерными ударами.

Президент России Владимир Путин сообщал, что силы НАТО просачиваются в Азиатско-Тихоокеанский регион. Глава государства добавил, что планы по размещению новых вооружений в АТР несут угрозы стране.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко подчеркивал, что страны НАТО и Евросоюза искусственно нагнетают напряженность в Балтийском регионе. По его словам, некогда спокойный регион становится все более подверженным конфликтам.

Как писал KP.RU, Россия не хотела бы эскалации отношений ни с НАТО и ЕС. Путин уточнил, что при необходимости страна будет готова защитить свой суверенитет и национальную безопасность любым путем. Но Россия всегда поддерживает диалог.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила четкую красную линию для стран НАТО, исключив возможность безнаказанного удара по территориям России. По ее словам, для инициаторов безумной авантюры ответ будет разрушительным.