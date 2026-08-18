Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 августа 2026 8:08

Посол Японии молча покинул МИД России спустя 25 минут

Посол Японии в Москве пробыл в МИД России не больше 25 минут
Анастасия СУТОРМИНА
Посол Японии молча покинул МИД России спустя 25 минут

Посол Японии молча покинул МИД России спустя 25 минут

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Посол Японии в Москве Акира Муто покинул здание Министерства иностранных дел России спустя 25 минут без комментариев, передает корреспондент ТАСС.

Ранее вызванный в Министерство иностранных дел РФ посол Японии прибыл в дипведомство после «протеста» Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды.

Днем ранее глав МИД России Сергей Лавров сообщил, что японского представителя в Москвы вызвали еще несколько дней назад. Однако японский дипломат не смог приехать ни в пятницу, 14 августа, ни 17 августа.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что японский посол Акира Муто до этого не явился на вызов под предлогом недомогания. Но потом дипломат «резко почувствовал себя лучше».