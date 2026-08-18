Посол Японии молча покинул МИД России спустя 25 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Посол Японии в Москве Акира Муто покинул здание Министерства иностранных дел России спустя 25 минут без комментариев, передает корреспондент ТАСС.

Ранее вызванный в Министерство иностранных дел РФ посол Японии прибыл в дипведомство после «протеста» Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп, один из островов Курильской гряды.

Днем ранее глав МИД России Сергей Лавров сообщил, что японского представителя в Москвы вызвали еще несколько дней назад. Однако японский дипломат не смог приехать ни в пятницу, 14 августа, ни 17 августа.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что японский посол Акира Муто до этого не явился на вызов под предлогом недомогания. Но потом дипломат «резко почувствовал себя лучше».