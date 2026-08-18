ВКС России сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины Фото: Shutterstock.

Российские Воздушно-космические силы сбили истребитель МиГ-29 украинских Воздушных сил. Об этом сообщает 18 августа, во вторник, Министерство обороны Российской Федерации.

"ВКС России сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины", - передало Министерство обороны РФ.

Также Министерство обороны РФ рассказало об освобождении населённого пункта Ореховатка в Донецкой Народной Республике.

В сводке российского военного ведомства также написано, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили 10 управляемых авиабомб противника и 1 671 украинский беспилотник.

Днём ранее российские военные нанесли удары по сухогрузам в портах Одессы и Николаева, которые доставили вооружение и боеприпасы для ВСУ. В одесской гавани также были поражены склады военного имущества Киева, атака производилась дронами и высокоточным оружием в рамках системной работы по уничтожению военной логистики противника.