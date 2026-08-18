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НовостиОбщество18 августа 2026 22:31

Суд зарегистрировал жалобу блогера Лерчек на ее обвинительный приговор

Приговор Валерии Чекалиной обжаловали все участники процесса
Мария ПАНЮТИНА
Суд зарегистрировал жалобу блогера Лерчек на ее приговор

Суд зарегистрировал жалобу блогера Лерчек на ее приговор

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы участников процесса по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобы подали сама Чекалина, ее защитники, а также представители государственного обвинения. По данным источника, после подготовки материалов дела они будут направлены в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции.

Напомним, Чекалина обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях. По решению суда она получила условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Лерчек попросила оправдать ее.

Ранее KP.RU сообщал, что гособвинение подало апелляцию на приговор Лерчек. Прокуратура просит убрать из решения суда запрет на занятие определенной деятельностью и заменить его пятилетним ограничением на администрирование интернет-ресурсов в рамках условного осуждения.