Суд зарегистрировал жалобу блогера Лерчек на ее обвинительный приговор

Суд зарегистрировал жалобу блогера Лерчек на ее приговор Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы участников процесса по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобы подали сама Чекалина, ее защитники, а также представители государственного обвинения. По данным источника, после подготовки материалов дела они будут направлены в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции.

Напомним, Чекалина обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях. По решению суда она получила условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Лерчек попросила оправдать ее.

Ранее KP.RU сообщал, что гособвинение подало апелляцию на приговор Лерчек. Прокуратура просит убрать из решения суда запрет на занятие определенной деятельностью и заменить его пятилетним ограничением на администрирование интернет-ресурсов в рамках условного осуждения.