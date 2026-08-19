Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Высказывания посла США в Японии Джорджа Гласса о принадлежности Южных Курил поддерживают территориальные претензии Токио и способствуют росту реваншистских настроений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что Москва не видит ничего нового в позиции американского представителя, поскольку аналогичные заявления в поддержку японских требований ранее уже звучали со стороны представителей США.

Захарова подчеркнула, что подобные высказывания со стороны американских дипломатов поощряют японский ревизионизм, который вызывает обеспокоенность у соседних с Японией государств.

Представитель российского МИД напомнила, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Она отметила, что соответствующие договоренности были достигнуты союзными державами, включая США, на завершающем этапе войны.

Захарова также указала на решения Ялтинской конференции 1945 года, в рамках которых СССР согласился вступить в войну против Японии, а союзники поддержали передачу южной части Курильской гряды Советскому Союзу.

"Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат. <...> Сразу после подписания Токио Акта о капитуляции от 2 сентября 1945 года генерал Дуглас Макартур в своей первой директиве исключил упомянутые острова из японской территории", - заключила дипломат.

Ранее МИД Японии выразил России "решительный протест" из-за посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп на Курилах. По данным ведомства, все "северные территории" островов являются якобы исконно японскими.

Захарова отвергла претензии Японии в связи с поездкой главы государства на Курильские острова. Дипломат назвала их политически нерелевантными, оскорбительными и юридически ничтожными.

Посол России Николай Ноздрев после вызова в японский МИД подчеркнул, что поездка президента по территории своей страны не может быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Посольство назвало протест Токио необоснованным демаршем.

Позже Strategic Culture отметило, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити не вправе осуждать Путина за его поездку на острова. Реакцию японских властей издание назвало проявлением лицемерия.