Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в этом году

Трамп сообщил, что ожидает встречи с Ким Чен Ыном в текущем году Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в текущем году. Об этом заявил сам американский лидер.

Напомним, президент США поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном осенью 2026 года. Однако официальная подготовка встречи лидеров США и КНДР на данный момент не началась. Возможные сроки и формат переговоров еще обсуждаются.

По утверждениям Трампа, между ним и северокорейским лидером установилось взаимопонимание. По его словам, главы двух стран проводили переговоры два раза. Кроме того, американский лидер показал мем с председателем КНДР в качестве подтверждения о проведении переговоров.

Сайт KP.RU писал, что президент США также поручил главе Пентагона существенно сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».