Путин прибыл в Архангельский собор Кремля, где обнаружили мощи Дмитрия Донского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля. Глава государства участвует в молебне.

В соборе недавно были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Ранее KP.RU писал, что мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля были обнаружены при реставрационных работах случайно. Принадлежность останков подтвердило антропологическое исследование. Отмечалось, что останки сохранились почти полностью, за исключением левой пяточной кости.

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского неожиданным и символичным событием. Также он рассказал, что на черепе князя найдены следы тяжёлой травмы (сотрясения с гематомой), а сам князь после Куликовской битвы был найден без сознания, изрубленным, в латах.