Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 августа 2026 14:40

«Отстаньте от ребенка!»: глава Тульской области высказался о скандале с девочкой, нарисовавшей на детской площадке «Смешариков»

Миляев заступился за нарисовавшую «Смешариков» на детской площадке девочку
Арина СЕРОВА
Миляев заступился за нарисовавшую «Смешариков» на детской площадке девочку

Миляев заступился за нарисовавшую «Смешариков» на детской площадке девочку

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку, разрисовавшую резиновое покрытие детской площадки в городе Болохово изображениями персонажей мультфильма «Смешарики». Свой комментарий он оставил в мессенджере «Макс».

Как известно, в Тульской области разгорелся нешуточный скандал вокруг рисунков несовершеннолетний девочки. Ребенок решила разукрасить детскую площадку и нарисовала персонажей мультика на резиновом покрытии, где резвятся малыши. Власти Болохово сочли эти действия вандализмом и обратились в полицию. Они пытались найти девочку вместе с родителями, чтобы наказать их. Однако на защиту юной художницы встали не только жители города, но и представители общественности.

«Отстаньте от ребенка! Увидел публикацию — за Смешариков статья. Готов присоединиться к большинству комментариев. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда», - написал губернатор.

Миляев подчеркнул важность поддержки творческих способностей детей и заверил, что направит инициативу местных чиновников в более конструктивное русло. По его убеждению, детский талант следует развивать и поощрять, а не подавлять угрозами и запугиванием.

Ранее об инциденте со «Смешариками» высказалась уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Омбудсмен сильно поразили действия администрации Болохово. Она призвала не трогать девочку.