«Отстаньте от ребенка!»: глава Тульской области высказался о скандале с девочкой, нарисовавшей на детской площадке «Смешариков»

Миляев заступился за нарисовавшую «Смешариков» на детской площадке девочку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку, разрисовавшую резиновое покрытие детской площадки в городе Болохово изображениями персонажей мультфильма «Смешарики». Свой комментарий он оставил в мессенджере «Макс».

Как известно, в Тульской области разгорелся нешуточный скандал вокруг рисунков несовершеннолетний девочки. Ребенок решила разукрасить детскую площадку и нарисовала персонажей мультика на резиновом покрытии, где резвятся малыши. Власти Болохово сочли эти действия вандализмом и обратились в полицию. Они пытались найти девочку вместе с родителями, чтобы наказать их. Однако на защиту юной художницы встали не только жители города, но и представители общественности.

«Отстаньте от ребенка! Увидел публикацию — за Смешариков статья. Готов присоединиться к большинству комментариев. Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда», - написал губернатор.

Миляев подчеркнул важность поддержки творческих способностей детей и заверил, что направит инициативу местных чиновников в более конструктивное русло. По его убеждению, детский талант следует развивать и поощрять, а не подавлять угрозами и запугиванием.

Ранее об инциденте со «Смешариками» высказалась уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Омбудсмен сильно поразили действия администрации Болохово. Она призвала не трогать девочку.