Создают фальшивые чаты соседей и просят перейти по ссылке: в Госдуме напомнили о мошеннической схеме

Аферисты создают фальшивые домовые чаты, чтобы похищать деньги россиян. Фото: REUTERS.

Злоумышленники создают в мессенджерах групповые чаты под видом домовых сообществ. Суть аферы раскрыл член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, речь идёт о социальной инженерии.

Аферисты создают доверительную атмосферу, обсуждая характерные для домовых чатов проблемы, а затем под каким-то предлогом предлагают перейти по ссылке. Таким предлогом может быть якобы голосование, получение выплаты или что-то другое. Для совершения действия необходимо сообщить код из смс.

Получив код, мошенники используют его для взлома аккаунтов пользователя. Затем они убеждают жертву перевести деньги на так называемый «безопасный счёт», откуда их похищают.

«Подобные схемы демонстрируют эволюцию социальной инженерии. Если раньше злоумышленники чаще действовали через одиночные звонки или сообщения, то теперь они создают целую цифровую среду, в которой человек видит десятки подтверждений правдоподобности происходящего», - сказал Немкин.

Ранее финэксперт Дмитрий Модель перечислил фразы, которые сразу выдают мошенника.

Тем временем мошенники начали размещать в соцсетях таргетированную рекламу с целью обещания мнимой компенсации за технические сбои у мобильных операторов и в банковских приложениях.

Также сообщалось, что современные мошенники превратились в настоящих высокотехнологичных людей, которые использует в своих схемах все более новые ИИ-модели и прочее.