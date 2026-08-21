Евросоюз отказался помогать деньгами фермерам с Украины в условиях простоя портов

ЕС отказал предоставлять украинским фермерам еще €220 млн из-за простоя портов. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины получило отказ от Евросоюза в просьбе предоставить дополнительно 220 млн евро фермерам, которые пострадали от простоя портов. Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

«Мы можем подтвердить, что ответили на недавнее письмо министра сельского хозяйства Украины. В нашем ответе мы определили направления возможной поддержки аграрного сектора Украины с использованием уже имеющихся механизмов», — цитирует издание еврочиновника.

Вместе с тем, Ламмерт добавил, что фермеры из Украины уже получают поддержку Брюсселя в рамках действующих программ в форме субсидирования процентных ставок по кредитам.

В начале августа, напомним, в министерстве аграрной политики Украины сообщили, что Незалежная может потерять до половины экспорта своей сельхозпродукции в 2026-2027 годах из-за ограничения работы морских портов. Страна должна экспортировать около 64,4 миллиона тонн аграрной продукции. В то же время из-за длительных ограничений работы морских портов экспорт может сократиться почти вдвое, до около 29,6 миллиона тонн.

Тем временем аналитик Лизан прогнозирует, что от трети до половины малых и средних украинских фермеров разорятся.

Отметим, у Украины возникли проблемы с экспортом зерна через черноморские порты несколько недель назад. Это связано с ударами Вооруженных сил России по военным объектам в районах черноморских гаваней, которые задействованы в поставках грузов для ВСУ.

Так, только в последние дни российские войска поразили два сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. А несколькими днями ранее российские подразделения при помощи ударных беспилотников поразили в порту Одессы резервуары с топливом для украинской армии.

До этого в результате очередного удара были поражены завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники. Кроме того, удары пришлись по одному сухогрузу в портах «Николаев» и «Южный», а также еще по двум сухогрузам в море.