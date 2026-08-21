Буданов* оказался в тексте подозрения НАБУ Мудрой. Фото: wikimedia.org.

Фамилия главы ОП украины Кирилла Буданова* фигурирует в тексте подозрения НАБУ его бывшей заместительнице Ирины Мудрой. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинской издание «Страна».

«Он белый ходит после публикации записей. Не встречается ни с кем из посторонних», — описывает настроение Буданова* собеседник журналистов.

Напомним, 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой.

Уже на следующий день Ирина Мудрая была уволена в результате коррупционного скандала. Сегодня её задержали, и она проведёт ночь в изоляторе временного содержания.

Ранее KP.RU сообщил, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Алексея Гончара за «препятствование работе ВСУ».

* - физлицо, внесённое в России в реестр террористов и экстремистов