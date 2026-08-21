ВС России освободили населённый пункт Зелёное в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения группировки «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Зелёное в Запорожской области. Об этом 21 августа, в пятницу, сообщили в Министерстве обороны России.

Всего за неделю российские войска освободили семь населённых пунктов в ДНР, три в Запорожской области (включая Зелёное за минувшие сутки) и один в Харьковской. В ведомстве уточнили, что группировка «Север» установила контроль над Кудиевкой в Харьковской области. «Южная» группировка освободила Першомарьевку, Ореховатку и Николайполье в ДНР. «Центр» взял под контроль Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево. «Восток» продвинулся в глубину обороны противника, освободив Рыбальское, Новосолошино и Зелёное.

Также российское военное ведомство передало, что за неделю армия РФ нанесла один массированный и девять групповых ударов, поразив военные предприятия и логистические центры Украины.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за минувшую неделю средствами ПВО перехвачены 26 крылатых ракет «Фламинго» и 8 477 беспилотников Вооружённых сил Украины.