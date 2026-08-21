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НовостиПолитика21 августа 2026 9:38

ВС РФ за неделю поразили два катера и 12 морских судов, задействованных ВСУ

За минувшую неделю российская армия уничтожила 12 морских судов, действовавших в интересах ВСУ
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ за неделю поразили два катера и 12 морских судов, задействованных ВСУ

ВС РФ за неделю поразили два катера и 12 морских судов, задействованных ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В течение недели Вооруженные силы Российской Федерации поразили два патрульных катера ВСМ Украины и 12 морских судов, которые действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российская армия нанесла один массированный и девять групповых ударов по объектам, действовавших в интересах ВСУ. При этом были поражены военные предприятия Украины и логистические центры.

Напомним, 21 августа ВС РФ нанесли ночной удар по объектам противника в одесском порту Рени. Целями стали склады, где хранилось вооружение, военная техника и другое имущество ВСУ.

Недавно удары наносились и по порту Черноморск. Там беспилотники поразили два сухогруза, перевозивших боеприпасы и военное имущество. Кроме того, был уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд украинской армии.