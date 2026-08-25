Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Фёдодрова о проигрыше Украины в конфликте. Фото: REUTERS.

На Украине начинают осознавать реальность того, что страна проигрывает в конфликте. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Реальность берет свое, ложные представления рушатся, и начинается поиск виноватых в неудачах», — написал он в социальной сети Х.

Так Дмитриев отреагировал на слова бывшего главы украинского Минобороны Михаила Фёдорова.

Накануне Фёдоров заявил, что Украина постепенно уступает России на линии боевого соприкосновения. По его словам, сейчас наступил поворотный момент, который определит дальнейший путь, и Киев медленно, но верно проигрывает.

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Тем временем Запад готовит Федорова в президенты Украины.