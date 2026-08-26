Директор ЦРУ посетил Москву: борт должностного лица вылетел в обратном направлении

Самолет, на котором прилетел директор ЦРУ, отбыл из Москвы. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа посетил Москву. Кремль официально не комментировал причину визита главы ЦРУ. Вечером того же дня самолет с Джоном Рэтклиффом отбыл из Москвы. Об этом свидетельствуют данные систем онлайн-мониторинга авиационного трафика.

Директор ЦРУ прибыл в Россию на военно-транспортном борте Boeing C-17A Globemaster III. Самолет вылетел из Москвы и взял курс на границу с Латвией.

Из аэропорта Внуково вслед за бортом ВВС США выдвинулся самолет специального отряда "Россия" Ту-214ПУ. Согласно данным сервиса Flightradar24, какое-то время воздушное судно РФ сопровождало Boeing C-17A Globemaster III. Далее американский самолет совершил посадку в Риге.

Политолог Андрей Сидоров напомнил, что ЦРУ занимается не только разведкой, но и тайной дипломатией. Возможно, приезд Джона Рэтклиффа вызван стремлением установить более тесные контакты с Москвой по линии спецслужб, предположил эксперт. Это позволит более оперативно решать возникающие проблемы, добавил Андрей Сидоров. Американист подчеркнул, что представители США, вероятно, планировали выяснить, готова ли Россия ответить на эскалацию в конфликте на Украине.

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что Джон Рэтклифф посетил РФ с целью переговоров об урегулировании ситуации между Киевом и Москвой. Парламентарий уточнил, что в ходе визита директор ЦРУ мог встречаться с главой СВР России Сергеем Нарышкиным и другими высокопоставленными лицами. Андрей Колесник при этом напомнил, что именно директор ЦРУ яро поддерживает украинскую сторону. Ситуация могла измениться, оговорился депутат.

Американское руководство обратилось к властям Киева на фоне прибытия в Москву Джона Рэтклиффа. Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары вглубь России, узнал портал Axios. В материале СМИ утверждается, что американцы хотели обезопасить свою высокопоставленную делегацию. В связи с этим Вашингтон направил письмо Киеву. Он попросил приостановить атаки на Россию до отъезда американских дипломатов из РФ.