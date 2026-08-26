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НовостиВ мире26 августа 2026 2:28

С годами не изменился: Медведев назвал Стубба дураком и моральным уродом за слова об ударах по России

Медведев назвал Стубба моральным уродом за его слова об ударах вглубь РФ
Анастасия СУТОРМИНА
Медведев назвал Стубба моральным уродом за призывы бить по объектам в России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Медведев назвал Стубба моральным уродом за призывы бить по объектам в России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявления президента Финляндии Александра Стубба о допустимости ударов Вооруженных сил Украины по российским объектам. Свое мнение российский политик высказал в канале на платформе Max.

«Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак», — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что знает Стубба еще с периода его работы на посту министра иностранных дел Финляндии. И с того времени, отметил Дмитрий Медведев, финский политик не изменился в лучшую сторону.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб, наконец, перестал делать вид, что он «за мир во всём мире», и показал своё истинное, людоедское лицо. Он прямым текстом не только одобрил, но и призвал продолжать удары украинских боевиков беспилотниками по инфраструктуре Wildberries. Это, уверен финский политик, единственный способ добиться мирных переговоров.

Комментируя заявление финского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поддержка президентом Финляндии Александром Стуббом ударов по логистическим складам Wildberries вызывает удивление на фоне его же недавних заявлений о необходимости налаживания диалога с Россией. Представитель Кремля охарактеризовал финского лидера как яркого представителя «партии войны», отметив, что эскалирующие заявления в последнее время полностью возобладали в его риторике.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали склад маркетплейса Ozon в Краснодаре при помощи беспилотных летательных объектов.

А до этого, в течение продолжительного времени, боевики главаря киевского режима наносили удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries. Тогда не обошлось без жертв и пострадавших.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков также сообщал, что Владимир Путин не единожды говорил, что РФ готова к переговорам с европейскими странами. При этом политик подчеркнул, что сворачивала контакты с Европой не российская сторона.