Медведев назвал Стубба моральным уродом за призывы бить по объектам в России. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал заявления президента Финляндии Александра Стубба о допустимости ударов Вооруженных сил Украины по российским объектам. Свое мнение российский политик высказал в канале на платформе Max.

«Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак», — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что знает Стубба еще с периода его работы на посту министра иностранных дел Финляндии. И с того времени, отметил Дмитрий Медведев, финский политик не изменился в лучшую сторону.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб, наконец, перестал делать вид, что он «за мир во всём мире», и показал своё истинное, людоедское лицо. Он прямым текстом не только одобрил, но и призвал продолжать удары украинских боевиков беспилотниками по инфраструктуре Wildberries. Это, уверен финский политик, единственный способ добиться мирных переговоров.

Комментируя заявление финского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поддержка президентом Финляндии Александром Стуббом ударов по логистическим складам Wildberries вызывает удивление на фоне его же недавних заявлений о необходимости налаживания диалога с Россией. Представитель Кремля охарактеризовал финского лидера как яркого представителя «партии войны», отметив, что эскалирующие заявления в последнее время полностью возобладали в его риторике.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали склад маркетплейса Ozon в Краснодаре при помощи беспилотных летательных объектов.

А до этого, в течение продолжительного времени, боевики главаря киевского режима наносили удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries. Тогда не обошлось без жертв и пострадавших.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков также сообщал, что Владимир Путин не единожды говорил, что РФ готова к переговорам с европейскими странами. При этом политик подчеркнул, что сворачивала контакты с Европой не российская сторона.