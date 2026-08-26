Российский спецборт вылетел из Москвы за военно-транспортным самолетом США: там мог быть глава ЦРУ

Спецборт РФ вылетел из Внуково вслед за самолетом ВВС США Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сети в течение суток обсуждают возможный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию. С утра 25 августа военно-транспортный самолет США приземлился в аэропорту Москвы. К вечеру борт Boeing C-17 Globemaster III покинул столицу РФ. Вслед за ним из аэропорта Внуково вылетел российский спецборт. Такие данные продемонстрировал сервис Flightradar.

Согласно информации ресурса, за самолетом ВВС США из Москвы отправился борт Ту-214ПУ специального отряда "Россия". Его дальнейшие действия неизвестны.

Как заявил телеканал CBS, Джон Рэтклифф был в Москве в течение прошлого дня. Он якобы прибыл для проведения ряда встреч. При этом в Кремле не подтвердили эту информацию. Стоит отметить, что Джон Рэтклифф еще не посещал Москву в качестве директора ЦРУ.

Как свидетельствуют данные систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, самолет с, предположительно, Джоном Рэтклиффом на борту вылетел из Москвы и взял курс на границу с Латвией. Затем американский Boeing C-17 Globemaster III совершил посадку в Риге.

По мнению депутата ГД Андрея Колесника, директор ЦРУ посетил РФ с целью проведения переговоров по Украине. Парламентарий считает, что Джон Рэтклифф мог встретиться с главой СВР России Сергеем Нарышкиным и иными высокопоставленными лицами. Депутат отметил, что цели визита могут быть разными. В качестве примеров он привел борьбу с терроризмом или ситуацию на Украине. Андрей Колесник подчеркнул, что это "серьезный уровень".

Между тем в Москву впервые за пять лет прилетел глава дипломатической миссии Ватикана Пол Ричард Галлахер. Он посетил могилу Неизвестного солдата у кремлевской стены, а затем провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В приветственном слове при встрече он поблагодарил российскую сторону за приглашение. Пол Ричард Галлахер подчеркнул, что для Ватикана всегда характерен "упорный поиск диалога". При этом он признался, что обстоятельства в мире сейчас складываются непросто. Сергей Лавров отметил доверительный характер отношений Москвы со Святым Престолом.