Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире26 августа 2026 4:03

В Кремле высказались о возможных контактах Путина и Рэтклиффа в Москве

Песков: контакты Путина и главы ЦРУ Рэтклиффа в Москве не планировались
Анастасия СУТОРМИНА
Путин: контакты Путина и главы ЦРУ Рэтклиффа в Москве не планировались

Путин: контакты Путина и главы ЦРУ Рэтклиффа в Москве не планировались

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Контактов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с президентом РФ Владимиром Путиным не планировалось. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Контакты с Путиным не планировались», — сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Кремля назвали цель визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. По словам Дмитрия Пескова, речь шла о «контактах между спецслужбами».

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа посетил Москву. Кремль официально не комментировал причину визита главы ЦРУ. Вечером того же дня самолет с Джоном Рэтклиффом отбыл из Москвы.

Депутат Госдумы Колесник предположил позже, что Рэтклифф приехал в Москву обсудить ситуацию на Украине.