В Кремле высказались о возможных контактах Путина и Рэтклиффа в Москве

Путин: контакты Путина и главы ЦРУ Рэтклиффа в Москве не планировались Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Контактов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с президентом РФ Владимиром Путиным не планировалось. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Контакты с Путиным не планировались», — сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Кремля назвали цель визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. По словам Дмитрия Пескова, речь шла о «контактах между спецслужбами».

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа посетил Москву. Кремль официально не комментировал причину визита главы ЦРУ. Вечером того же дня самолет с Джоном Рэтклиффом отбыл из Москвы.

Депутат Госдумы Колесник предположил позже, что Рэтклифф приехал в Москву обсудить ситуацию на Украине.